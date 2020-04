Con tante incertezze sulla ripresa del campionato e sul futuro del calcio italiano, le società stanno provando a programmare il futuro, iniziando a muoversi sul mercato a caccia del grande colpo anticipato. Proprio in questa direzione si stanno muovendo Inter e Juventus, tornate più o meno timidamente alla carica per Federico Chiesa, oggetto del desiderio dei due club, che hanno visto nel numero 25 viola il giocatore giusto per completare i rispettivi pacchetti avanzati.Rocco Commisso, che ha trattenuto Chiesa a tutti i costi la scorsa stagione, non è intenzionato a lasciarlo partire perché vede in lui il centro del nuovo progetto viola.Proprio in questa direzione è andata la costruzione della rosa, che con Chiesa, Castrovilli e Cutrone in campo, mette in vetrina alcune delle eccellenze del calcio tricolore. L'obbiettivo sul lungo periodo, infatti, è che questi giocatori diventino il simbolo di una Fiorentina vincente e magari anche di una nazionale vincente, riportando il viola nelle zone più nobili del calcio europeo.Questa idea di calcio ha da subito convinto tutti, a partire dai tanti giocatori scontenti che la Fiorentina aveva in rosa. Lo stesso Chiesa, che si era imposto per essere ceduto, ha ritrovato il sorriso e la voglia di vestire il viola, trovando ulteriori stimoli dalla notizia dell’Europeo posticipato di una stagione, con la Fiorentina in rampa di lancio.Trattenere i pezzi pregiati della rosa e affiancarli a nuove pedine di spessore deve essere l’unico obbiettivo della dirigenza viola, con buona pace di Inter e Juventus.