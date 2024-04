Violamania: Italiano non ha mollato il campionato, i giocatori sembra di sì

Se non altro la Fiorentina è tornata a vincere in Campionato, dato tutt’altro che banale in un 2024 funesto, e soprattutto è tornata a farlo in trasferta, dato che l’ultima vittoria lontano dal Franchi in Serie A era datata 22 dicembre 2023, un’eternità fa. Belle notizie che si vanno ad aggiungere al discreto ritorno in campo di Castrovilli e al secondo gol consecutivo di Ikoné, roba mai successa da quando è arrivato a Firenze nel gennaio del 2022. Da Salerno, però,sebbene la vittoria sia stata importantissima dal punto di vista del morale.

Al netto di ogni possibile e giusta smentita, la sensazione è che la squadra abbia davvero fatto una scelta sulle coppe rispetto al campionato. E se uno come Vincenzo Italiano, sempre abituato a dare il 110%, non ha alcuna intenzione di lasciare indietro qualsivoglia obiettivo, appare sempre più evidente come la squadra abbiaper quanto riguarda la Serie A. E anche allo stadio Arechi contro una squadra totalmente allo sbando e virtualmente retrocessa sono serviti 80 minuti per stappare una partita che si stava facendo particolarmente dura e che si è giocata a ritmi paurosamente bassi.

Ritmi che certamente non saranno sufficienti già a partire da mercoledì, quando la Fiorentina sarà di scena al Gewiss Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. I viola partono con un vantaggio di un gol, ma nonostante questo i grandi favoriti sono ancora gli orobici, apparsi in forma smagliante rispetto ad una viola che sta facendo grande fatica nel corso delle ultime settimane. Se la squadra ha allora davvero scelto le coppe, un segnale dovrà arrivare già fra due giorni,