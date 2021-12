Qualcuno aveva dubbi? Qualcuno pensava davvero che la Salernitana potesse rappresentare un'insidia per la Fiorentina, a maggior ragione in casa?; guarda caso, le due squadre che, insieme ad Atalanta e Milan sono sulla carta più forti dei viola in questo momento. Non era verosimile che il fanalino di coda strappasse punti a una squadra che in casa ha segnato. Eppure in città c'era un po' di apprensione, dovuta alle due sconfitte con Empoli e Venezia, le altre due provenienti dalla Serie B. Però l'Empoli sta facendo un buon campionato, e a Venezia si sono fermate anche la Roma (sconfitta) e la Juventus ieri. Grazie al pareggio dei lagunari,Un po' per merito della Salernitana che ci ha provato finché ha potuto a tener viva la partita, con una disposizione in campo azzeccata e i lampi di un ispirato. Un po' perché(Italiano lo sa, lui a quanto pare non se ne rende conto) e perché Duncan non ha la stessa verve diin fase offensiva. Fatto sta che il primo tempo ha visto una Fiorentina placida, quasi pigra nel cercare la via del gol, consapevole di poterla trovare in un attimo spingendo appena il pedale dell'acceleratore, a destra. Detto fatto,ribatte in rete con una trivela dopo respinta su cross di. Vlahovic, toccato duro, zoppica un po', ma è un'occasione troppo ghiotta per rimanere in odore di record, e il punteggio è già sbloccato: basta aspettare un po'., figuriamoci con un portiere che per qualche motivo non interviene e con una difesa che lo lascia solo in area. Doppietta, fanno 15 in campionato eE pazienza se ci si rimette una manciata di milioni:, nella fattispecie una qualificazione europea,Che non è uno scontatissimo gioco di parole, ma è, quando partirà la Coppa d'Africa. Gli altri partenti sono(spallucce, fa sempre strano dirlo ma) e, che ha dimostrato di essere attento alle esigenze della sua squadra di club oltre a quelle della Nazionale. Invece la partenza di Maleh col Marocco, ora che il ragazzo si è sbloccato, è diventata un problema del quale la società viola dovrà preoccuparsi a breve. Se partissero entrambe le mezzali sinistre, Maleh e Duncan, rimarrebbe solo. Che non sarebbe un brutto ripiego, se non fosse spesso infortunato e quindi spesso non all'altezza dei suoi omologhi quanto a forma fisica e rendimento in campo.rimangono sulla strada di Vlahovic e della Fiorentina.. Uno dei numerosissimi record di Ronaldo sembra proprio avere i giorni contati. Ma in generale. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta per i veneti, una vittoria, una sconfitta e tre pareggi per gli emiliani nelle ultime cinque. Ci siamo sbilanciati sull'Europa dopo il 4-3 al Milan, senza specificare quale;, citando nient'altri che Italiano: mantenere la posizione attuale. Tradotto, il quinto posto. Ulteriormente tradotto,