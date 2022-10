Chiaramente la vittoria di ieri contro gli Hearts, nonostante lo stato di forma non proprio ottimale della squadra di Vincenzo Italiano, era prevedibile ma non sicuro: segnare 5 reti non è facile, a maggior ragione in una competizione europea, soprattutto dopo la debacle casalinga di lunedi contro la Lazio. Gli scozzesi erano ben coscienti di essere la vittima sacrificale, ma allo stesso tempo ha comunque cercato di dar filo da torcere ai padroni di casa. Se dopo 20 secondi, a seguito del clamoroso errore di Amrabat, anziché stampare il tiro sul palo Humphrys fosse riuscito a battere Gollini probabilmente sarebbe stata un’altra partita: visti i valori delle due squadre alla fine i viola avrebbero comunque vinto, ma sicuramente la partita sarebbe stata tutt’altro che in discesa. Errori del genere in campionato si pagano caro.



TUTTO SULLA CONFERENCE – Dopo appena due mesi di campionato la Fiorentina è tredicesima a nove punti e a questo punto, con il settimo posto già a sei punti, riconfermare quanto fatto la scorsa stagione sarà molto complicato. Riproporre quello che i viola sono stati capaci la scorsa stagione, senza i due pilasti Vlahovic e Torreira, è pressocchè impossibile e per questo il club potrebbe prendere una clamorosa decisione. Che l’organico in rosa non fosse all’altezza di quello della passata stagione, ma adesso per tornare nuovamente a qualificarsi ad una competizione europea tramite il campionato diventa molto complicato. Per questo la Fiorentina potrebbe davvero concentrarsi sulla Conference League e, avendo praticamente già in tasca il pass per i play off di febbraio, puntare decisamente sul torneo per provare a conquistarsi un posto in Europa League, vincendolo proprio come fatto dalla Roma la scorsa stagione.



ITALIANO HA SCELTO – Dopo il passaggio di Vlahovic alla Juventus, venne scelto come suo sostituto naturale ma in appena sei mesi di avventura in viola Arthur Cabral ha tutt’altro che confermato le aspettative: sono pochissimi i gol in maglia gigliata, e adesso anche Italiano sembra che abbia deciso di metterlo da una parte. Nonostante il rendimento di Jovic non sia dei migliori nell’ultimo mese il brasiliano non è quasi mai stato impiegato, dimostrando che almeno per quanta riguarda Italiano la scelta è stata presa: sarà Luka Jovic il centravanti titolare di questa Fiorentina.

