Contro il Parma la Fiorentina avrebbe dovuto vincere e convincere, portare a casa tre punti e scavalcare almeno tre squadre in classifica, tornando a respirare davvero. Naturalmente così non è andata, nonostante i tantissimi errori dei ducali, che hanno provato a regalare la partita alla Fiorentina, ma i viola hanno risposto con altrettanti orrori.Fortunatamente il Parma si è rivelato una squadra modesta, certificando la penultima posizione in classifica, e durante l’assalto finale dei viola, ha segnato un rocambolesco autogol, permettendo a Prandelli di salvare la panchina.Proprio il tecnico, è sicuramente sotto una grande lente di osservazione, in questo momento, vista anche la difficoltà della sua squadra nel fare punti. Con il pareggio e la reazione di ieri ha salvato la sua panchina, che però è tutt’altro che salda, viste anche le critiche che stanno continuando ad arrivare sul suo conto.Paradossalmente la Fiorentina, con il pareggio di ieri è riuscita a guadagnare un punto sulle inseguitrici, agganciando Spezia e Benevento. La prossima sfida sarà lo scontro diretto contro le streghe campane, e i viola non potranno sbagliare quella partita. La vittoria manca ormai da troppo tempo, e la classifica si fa sempre più pericolosa, visto anche il momento d’oro del Cagliari guidato da Semplici, sottile, che ancora la tiene lontana dalla zona retrocessione, ma basta un passo falso per finire direttamente nei bassifondi della classifica.