La Fiorentina è attesa da un mercato importante, inevitabile punto di svolta del nuovo ciclo, che per forza di cose deve vedere la rosa migliorare in ogni reparto e diventare più competitiva, per provare a stare al passo con le ambizioni di Rocco Commisso.con giocatori importanti arrivati in Toscana, Amrabat su tutti, ma la sensazione è che al gruppo manchi ancora qualcosa.La squadra che avrà in mano Iachini, dopo la conferma arrivata un po’ a sorpresa, sarà sicuramente composta da un gruppo giovane e di talento, con Ribery come grande trascinatore, ma quanto visto nella scorsa stagione non basta. Sicuramente servirà un grande innesto in attacco, dove un bomber da 20 gol non veste la maglia viola da fin troppi anni.. Sono tanti i nomi finiti sul taccuino di Pradè e Barone, che stanno scandagliando tutte le opportunità per trovare la punta che faccia al caso della Fiorentina.Il fattore decisivo, in questo mercato strano e atipico, sarà sicuramente il tempo. Durante tutta la scorsa stagione, Daniele Pradè ha sempre ricordato come avesse avuto pochissimi giorni per costruire la Fiorentina, visto il suo arrivo ad inizio luglio, imputando a questo alcuni acquisti al fotofinish o certi errori di valutazione. Quest'estate la dirigenza viola avrà tutto il tempo che le necessita, e non potrà ridursi agli ultimi giorni di mercato per chiudere i colpi più importanti.