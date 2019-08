La Fiorentina ha finalmente un volto, grazie al prezioso lavoro di Pradè e Barone che hanno lavorato di cesello per portare avanti le trattative necessarie per la ricostruzione. Negli ultimi 10 giorni sono arrivati in sequenza Boateng, Lirola, Badelj e Pulgar, senza dimenticare il rinnovo di contratto di Dragowski. Questi innesti fanno capire la progettualità del nuovo ciclo viola, che ha inseguito a lungo i prospetti, riuscendo a portarsi a casa giocatori di valore e uomini di spessore, cioè quello che serve per una ricostruzione in piena regola. Come ha ribadito più volte Pradè, il senso di appartenenza alla maglia viola era da ricostruire completamente, ed il processo può solo trarre benefici da questo tipo di innesti e manovre, come l'ultima trovata di Commisso, che si è mostrato disposto ad investire ancora di più nella Fiorentina, utilizzando il suo marchio, Mediacom, come main sponsor.



ENTRATE - I tifosi viola hanno avuto sempre ben presente sul calendario la data del 10 agosto, ovvero oggi. Pradè ne parlò la prima volta il giorno del suo insediamento ufficiale, dicendo che sarebbe stata la data del primo acquisto. Fortunatamente così non è stato, ma i viola hanno ben chiaro il concetto che da oggi si dovrà ingranare l'ultima marcia e fare lo sprint che porterà alla nuova stagione. Gli innesti hanno migliorato la rosa e non poco, ma non sono ancora sufficienti per i sogni e le ambizioni della nuova proprietà, che vuole un colpo dal nome altisonante. Con la mediana pressoché sistemata, è lecito aspettarsi in un differente reparto il grande colpo di mercato da parte della Fiorentina, probabilmente in attacco. Sono proprio gli ultimi metri di campo ad essere più sguarniti, e che necessitano di un giocatore capace di essere spalla e compagno di Federico Chiesa, che rimane la stella della squadra.



ESTERNO - Con Dusan Vlahovic che ha illuminato la tournée americana, e sembra essere sempre più in alto nelle gerarchie di Montella, potrebbe essere l'esterno sinistro il ruolo più sguarnito. Pradè e Barone stanno cercando un profilo di alta caratura, un nome internazionale che possa essere anche un richiamo per il brand viola, oltre che un valore aggiunto in campo. Si è parlato di Matteo Politano dell'Inter, che piace, ma Pradè e Barone stanno tenendo celati i nomi migliori. Dopo un mese di dubbi e immobilismo, il mercato viola è decollato, e viste le mille idee degli uomini viola, non è dato sapere fino a dove ci si può spingere con la fantasia