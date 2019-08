La Fiorentina targata Rocco Commisso, dopo una lunga fase di stallo e di attesa, alla ricerca dei giocatori giusti per creare una nuova rosa competitiva, ha finalmente cambiato marcia, iniziando a sistemare le pedine nel posto giusto. I primi colpi sono stati Boateng e Lirola, che hanno portato rispettivamente esperienza e qualità, ricoprendo due ruoli scoperti nella rosa viola, come il jolly offensivo e il terzino destro, pedine che la scorsa stagione avrebbero decisamente aiutato Montella. Ma il lavoro di Pradè e Barone ancora non è concluso, anzi sta entrando adesso nel vivo.



CENTROCAMPO- Il d.s. viola è riuscito, dopo un lavoro lungo e complicato, a portare un uomo di esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio della Fiorentina, ovvero Milan Badelj. Dopo aver perso De Rossi e Nainggolan, Pradè non si è fatto sfuggire il croato, che solo una stagione fa aveva chiuso il suo rapporto con la dirigenza viola, andando alla Lazio. Le manovre per il centrocampo, però come confermato dallo stesso direttore sportivo viola, non sono terminate, anzi. La Fiorentina è infatti alla caccia del regista di qualità e fama internazionale, da far crescere insieme a Badelj e che possa costruire il futuro della Fiorentina.



TONALI- Dopo una lunga lista di nomi, i due giocatori che i viola stanno seguendo con più attenzione sono Sander Berge del Genk e Sandro Tonali del Brescia. Entrambi i giocatori sono due prospetti che potrebbero far fare il salto di qualità alla squadra viola, ma la loro valutazione è molto alta. Per Berge servono circa 20 milioni, con la trattativa che potrebbe facilitarsi visto il contratto in scadenza nel 2021. Per il centrocampista del Brescia, invece, Cellino tiene duro, rifiutando tutte le proposte fin qui arrivate, ma con un tesoretto potrebbe vacillare. La Fiorentina sta ancora aspettando il famoso 10 agosto, data indicata da Pradè e Barone come punto di svolta del mercato viola, e potrebbe essere il giorno del grande regista, magari con un colpo a sorpresa, capace di infiammare la piazza viola.