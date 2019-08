Milan Badelj, a sorpresa, si è presentato in conferenza stampa con Pradè e Barone, ufficializzando, di fatto, il suo ritorno alla Fiorentina dopo solo un anno alla Lazio:



"​La decisione che ho preso l’anno scorso è stata solo per motivi sportivi, dopo quattro anni che ho vissuto qua, oltre a tutto il legame che avevo creato, a 29 anni volevo provare altro. Il mio mondo però è cambiato parecchio, il mio legame con Firenze ed i fiorentini non è mai cambiato, e questa società è sempre stata nel mio cuore. Grazie a Dio c’è stata la possibilità di tornare, che era l’unica cosa che avrei potuto fare, oltre rimanere alla Lazio. Farò di tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi. Voglio ritrovare gioia e serenità con la mia famiglia, nel posto che mi ha dato tutto. Fascia? Non la rivoglio adesso, sono andato via da capitano, ma in questo momento è sul braccio di un uomo vero, ed è giusto che sia sua. Lazio? Sono io il responsabile del mio fallimento, nessun altro. Aspettative? Voglio tornare il giocatore che ero prima di andare via dalla Fiorentina, al mio livello migliore. Voglio dare il massimo per aiutare i compagni, soprattutto dai giovani. Ex Compagni? Ho sentito tutti gli ex compagni durante l’anno, dal lato umano, una parte di me non è mai andata via da Firenze. Sono stato sempre in contatto con i giocatori, fisioterapisti, magazzinieri. Ancora non ho sentito Fede (Chiesa) nelle ultime ore, ma solo per questione di orari. Commisso? L’ho sentito oggi, ci siamo parlati e fra poche settimane ci vedremo, quando tornerà a Firenze. Emozione? All’inizio non ci credevo, visto anche che anno scorso avevo lasciato a parametro zero. Sento un’emozione incredibile, sono commosso. Accetterò con grande orgoglio qualsiasi ruolo che la società mi affiderà. "