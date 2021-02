La Fiorentina continua a vivere un momento molto altalenante, e se la sconfitta contro l’Inter di una settimana fa poteva avere varie scusanti, viste le molte defezioni in casa viola, la gara contro la Sampdoria deve accendere un campanello d’allarme., che ha prodotto diverse occasioni interessanti sfruttandole sempre male, e ha scoperto il fianco alla squadra di Ranieri, che è parsa decisamente più quadrata.La scelta di Prandelli di effettuare solo due sostituzioni, e per di più a otto minuti dalla fine, può banalmente essere considerata una decisione sbagliata, ma è una prova lampante di come la rosa della Fiorentina abbia delle evidenti lacune. Senza Amrabat e Ribery, la Fiorentina non ha avuto alcun tipo di possibilità di cambiare il fronte offensivo o di velocizzare la manovra, con i soli Kokorin e Borja Valero come possibili sostituti.- In questa stagione molto complicata, la Fiorentina ha più volte rischiato di essere davvero vicina alle zone rosse della classifica, salvo poi sfruttare un colpo di coda e risollevarsi. Ecco, la sfida contro lo Spezia di venerdì prossimo dovrà essere proprio questo, la partita in cui i viola ritornano a fare punti per poi inanellare risultati positivi.