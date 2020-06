Dopo un lungo periodo di astinenza dal calcio giocato, con la ripresa della Serie A alle porte, si può tornare a parlare di campo, formazioni e giocatori. Le dodici partite che aspettano la Fiorentina saranno tutto fuorché esaltanti, visto che i viola non hanno obbiettivi concreti, se non continuare il processo di crescita, tenendo la zona retrocessione più lontana possibile.L’attaccante ex Milan è arrivato in viola a gennaio, e il tempo che ha avuto a sua disposizione per mettersi in mostra è stato poco, considerando lo stato di forma non eccellente al suo ritorno in Italia dopo la parentesi in Premier al Wolverhampton, ma ha già dimostrato tutte le sue qualità. L’esperienza di Cutrone in viola fino alla sosta si può riassumere in due episodi chiave: il primo è il gol segnato al debutto con la maglia viola al Franchi, in Coppa Italia contro l’Atalanta; l’altro è il rigore conquistato contro il Milan nell’ultima partita giocata a porte aperte, quando il 63 è entrato ed ha cambiato l’inerzia del match.Cutrone è un classe ’98, un attaccante moderno capace di sacrificarsi per i compagni ed essere decisivo nell’area di rigore, un ragazzo pulito e con la testa sulle spalle, un giocatore di cui non ci si deve privare. Lo sa bene il Milan, che lo sta già rimpiangendo, e la Fiorentina non deve commettere l’errore di sottovalutarlo, perché un giocatore così può diventare un punto fermo di un progetto vincente, che è proprio l’ambizione di Rocco Commisso.