Che cosa strana il calcio. Prima vai a fare quattordici risultati utili consecutivi con la bellezza di undici vittorie, poi vai a perdere addirittura due gare a tre soli giorni di distanza. Non si può dire che i tifosi della Fiorentinache hanno visto raddrizzare una stagione, quella viola, che sembrava nata sotto i peggiori auspici. Negli ultimi giorni, come detto, sono però arrivate due sconfitte, di cui una decisamente indolore, e alcuni segnali piuttosto preoccupanti in vista dell’infuocato finale di stagione.“Ci troviamo di fronte alla stessa situazione della partita col Braga, per questo dobbiamo restare concentrati”. Italiano parlava così alla vigilia della gara di ritorno col Lech Poznan. Rinfreschiamo la memoria: la Fiorentina vinse col Braga in Conference League per 4 a 0 in trasferta e si presentò alla gara di ritorno con estrema tranquillità salvo subire due reti nel primo tempo che fecero sudare freddo a tutta la piazza prima che Mandragora rimettesse le cose a posto. Così è successo col Lech Poznan: 4 a 1 in Polonia per i gigliati, parziale di 3 a 0 per i polacchi al Franchi. E col Monza è successa la stessa cosa perché la Fiorentina ha giocato venti minuti di calcio lucente che si è spento nel corso della gara.E se tre indizi fanno una prova è abbastanza sicuro. Il corollario è che la Fiorentina, visto anche un valore della rosa che non può competere con le prime 6-7 della classe, è bella, bellissima quando scende in campo concentrata e con intensità, se inizia a specchiarsi e a rallentareUna valutazione che, evidentemente, va oltre le disattenzioni difensive dei vari Quarta, Terracciano e Dodò.Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno in quello che, dovesse arrivare una buona prova in Coppa Italia, possiamo derubricare a ‘incidente di percorso’, il Monza ha regalato una certezza alla Fiorentina: l’obiettivo principale dei viola in questo finale di stagione. Anche perché i gigliati si trovano oggi al nono posto a 42 punti, con l’Atalanta settima distante sette lunghezze e con una gara in meno: il treno per l’Europa attraverso il campionato sembra ormai bello che passato. Discorso diverso nelle coppe, dove la Fiorentina deve affrontare una semifinale di ritorno con la Cremonese in Coppa Italia e si prepara a sfidare un Basilea non irresistibile nelle semifinali di Conference. Due obiettivi che nono solo sembrano alla portata, ma al momento sembrano anche l’unica strada per tornare nelle competizioni continentali.