La Fiorentina esce con un punto dalla difficile trasferta di Bologna, con qualche certezza in più, ma anche molta delusione. Dopo una sola settimana di Beppe Iachini, la differenza inizia a vedersi, principalmente nell’intensità di gioco e nella voglia di non mollare. Anche perché non era lecito aspettarsi grandi stravolgimenti dopo solo sette allenamenti. La squadra che è scesa in campo con i felsinei ha dimostrato un rinnovato attaccamento e questo lo testimonia la grande esultanza dopo il gol del vantaggio di Benassi.

, salvo poi una distrazione in uscita di Caceres e un fallo molto ingenuo di Pezzella, che hanno compromesso la gara. Una vittoria sarebbe servita tantissimo, soprattutto per tranquillizzare la squadra e l’ambiente, dare a Iachini maggiore serenità nel lavoro che deve ancora svolgere e una boccata d’ossigeno allaSicuramente un'indicazione chiara è stata data agli uomini mercato viola, ovvero cheche possa aumentare il peso del reparto offensivo.e, in vista della delicata partita con la Spal,servirà solo vincere per iniziare il lungo lavoro che porterà alla salvezza la Fiorentina.Perché, come ha dimostrato anche la gara del Dall’Ara, questa squadra deve pensare a mantenere la categoria come priorità assoluta, arrivando a conquistare i punti necessari in tutti i modi - che sia con il catenaccio o con un gol fortunoso. E se alla prima uscita l’obbiettivo è stato mancato per questione di secondi, alla prossima gara il meccanismo deve iniziare a funzionare, o saranno guai.