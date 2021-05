Il pareggio a Cagliari è stato l’emblema della stagione della Fiorentina, una partita triste e brutta, senza emozioni, che ha portato i viola dove volevano essere, ovvero alla salvezza matematica. Se nella scorsa stagione, Iachini arrivato a dicembre aveva chiuso con un bel crescendo, in questa stagione non è riuscito a portare quel cambio di rotta, nonostante qualche singolo acuto importante come la vittoria contro la Lazio. Se la partita che tutti avevano individuato come decisiva, lo scontro diretto contro il Cagliari, la Fiorentina lo ha chiuso con zero tiri in porta, forse ci sono delle domande da porsi.Dopo la partita di Cagliari, scocca l’ora di Rocco Commisso, che non può più farsi attendere. Il patron viola, che aveva rimando a dopo la sfida in Sardegna tutte le risposte necessarie, deve intervenire e far vedere a tutti cosa vuole fare per il futuro. A partire dall’allenatore, passando per i dirigenti, per i rinnovi dei giocatori e la rivoluzione della rosa: Commisso non può più sbagliare. DNonostante tutte le peripezie, Beppe Iachini è riuscito nuovamente nella sua piccola impresa.Il tecnico di Ascoli, che nella conferenza stampa prima della sfida contro i sardi ha apertamente detto che non sarà l’allenatore del futuro della Fiorentina, lascia con due salvezze raggiunte, e se quella della scorsa stagione sembrava scontata, questa ha lasciato tutti con il fiato sospeso.