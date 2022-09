La prestazione messa in campo dalla Fiorentina ieri pomeriggio contro l’Udinese di Andrea Sottil è una delle peggiori di sempre, sicuramente per quanto riguarda la gestione di Vincenzo Italiano. Ed in molti se lo aspettavano già al fischio iniziale: una formazione come quella mandata in campo dal tecnico gigliato, con ben 9 cambi rispetto all’undici titolare mandato in campo domenica sera contro il Napoli, aveva subito fatto dubitare molti. Ed il campo, come sempre accade nel calcio, è stato il giudice: una manovra lenta e sconclusionata, piena di errori sia tattici che tecnici, ha consegnato i tre punti all’Udinese, senza che i bianconeri dovessero faticare troppo. La speranza è che il risultato di ieri possa servire da lezione per il tecnico: la Fiorentina non è lo Spezia, i nove cambi di Empoli e i nove cambi di Udine sono una esasperazione del turnover.



3 GOL IN 5 PARTITE: SOS ATTACCO – Mai come in queste prime due settimane di stagione la Fiorentina fa fatica a trovare continuità in fase di realizzazione: sono ben 418 minuti che la squadra viola non manda la palla in rete. Jovic e Cabral non sono ancora al 100% e questo ricade anche sulla pericolosità della squadra, sicuramente entrambi dovranno garantire qualcosa in più per meritarsi il posto d’ora in poi: Italiano da loro si aspetta sicuramente un miglior attacco alla profondità e più attenzione alla fase di costruzione. Probabilmente il problema nasce sulle fasce, da sempre punto nevralgico del gioco della Fiorentina: complice l’infortunio a Gonzalez e il massiccio turnover ieri l’apporto degli esterni alla causa viola è stato praticamente nullo. Poco male, non serve disperarsi. Ovviamente se anziche l’Udinese ieri sera i viola avessero giocato come contro il Napoli non ci sarebbe stata partita:

mandando in campo la squadra B la Fiorentina si è messa al livello tecnico dell’Udinese e ne è stata sovrastata: Bonaventura, Duncan e Nico Gonzalez sono infortunati e purtroppo non hanno sostituti all’altezza della situazione. D’ora in poi, a partire già da sabato contro la Juve, servirà sicuramente qualcosa di più dal punto di vista realizzativo senno anche il semplice girone di Conference League potrebbe diventare un’Odissea.