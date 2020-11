La Fiorentina si è messa alle spalle un periodo decisamente grigio, un avvio di stagione negativo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco, con l’esonero di Beppe Iachini che sarebbe potuto arrivare anche prima per provare a cambiare le cose da subito. I viola hanno scelto un tecnico capace di riunire la piazza sotto la sua figura, quel Cesare Prandelli che tutti i tifosi viola associano alle grandi notti di Champions League e ad una Fiorentina forte e ambiziosa.Il ritorno di Prandelli lascia le porte aperte a tante strade per il futuro viola, con il tecnico che dopo alcune esperienze fallimentari si gioca il tutto per tutto, visto che un rilancio importante sulla panchina viola farebbe decisamente risalire le sue quotazioni, proiettandolo anche verso un rinnovo di contratto con la società di Commisso.Prandelli ha riportato entusiasmo intorno alla Fiorentina, adesso serviranno i risultati a confermare che la scelta non è stata solo dettata dal cuore, ma anche dalla profonda voglia di rilanciarsi, sia del tecnico che della Fiorentina.Il mercato di gennaio, poi, sarà il definitivo banco di prova per la società gigliata, che se vedrà la possibilità di agganciare le zone europee della classifica,