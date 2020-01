La Fiorentina ha salutato la Coppa Italia nella notte di San Siro, uscendo sicuramente a testa alta, ma con qualche rimpianto. Il divario tecnico tra le due squadre è innegabile, anche se Iachini e i suoi hanno messo in seria difficoltà i nerazzurri, che l’hanno spuntata solo grazie ad un piccolo capolavoro di Barella. La sensazione è che la compattezza della squadra viola, fosse la carta giusta per diminuire il gap, anche se la Fiorentina ha pagato un po’ la stanchezza della quarta gara in tre giorni e soprattutto i pochi ricambi.



MERCATO- Il vero rammarico della partita di Milano, è pensare cosa sarebbe successo se il mercato della Fiorentina fosse entrato nel vivo prima e Iachini avesse potuto attingere da un parco giocatori più ampio, senza dover snaturare il proprio gioco. Sicuramente le assenze di Pezzella e Castrovilli si sono fatte sentire, anche perché chi li ha sostituiti non si è messo affatto in luce, con Ceccherini che in maniera sfortunata ha sostanzialmente regalato il gol del vantaggio all’Inter, e anche Vlahovic non è riuscito a capitalizzare una ghiotta occasione che avrebbe potuto portate la Fiorentina sul 1-2, peccando di inesperienza.



CAMPIONATO- La Fiorentina adesso dovrà dare anima e cuore in campionato, cercando di risalire il la china, tenendo più lontane possibili le zone pericolose della classifica, senza porsi limiti. Già dalla gara contro la Juventus saranno a disposizione i tanto attesi rinforzi e, anche senza due giocatori importantissimi come Milenkovic e Caceres, i viola dovranno cercare di fare risultato anche nel campo più difficile d’Italia, magari sfruttando la fisicità di Duncan o la velocità di Igor, lasciando spazio alla fantasia per altri giocatori che potrebbero arrivare a vestire la maglia viola.