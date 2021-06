Dopo essere stata la prima ad annunciare il cambio in panchina (Mourinho escluso), la Fiorentina potrebbe essere anche la prima ad ufficializzare un grande colpo. Dopo due anni di apatia totale e tristezza totale, la squadra viola ha deciso di puntare su Gattuso, che ha rinvigorito gli animi, e ora sta provando a chiudere per Sergio Oliveira del Porto. Il centrocampista, perfetto per il gioco del tecnico ex Napoli, è stato il carnefice della Juventus nell’ultima Champions League, ed è il profilo giusto per riportare passione a Firenze.



TRATTATIVA – Le parti sono in contatto serrato, Gattuso ha chiesto ai viola un centrocampista di qualità, capace di buttarsi in mezzo ed essere pericoloso in zona gol, e il lusitano sembra essere il profilo giusto. La trattativa, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, prosegue sotto il controllo di Jorge Mendes, procuratore anche del nuovo tecnico viola, con i viola che hanno messo sul piatto 15 milioni, mentre il Porto ne chiede 20. La sensazione è che a 17 si possa chiudere, con il giocatore che vorrebbe trasferirsi in Italia e provare una nuova esperienza.



FUTURO – Se queste sono le premesse per il futuro della Fiorentina, dopo due stagioni vissute sul filo del baratro della salvezza, non resta che aspettare. Commisso potrebbe aver finalmente imparato dai suoi errori, pronto a costruire una grande squadra con un grande alleato in più, quel Jorge Mendes che di talenti se ne intende parecchio. Gattuso è stato chiaro, prima di firmare ha chiesto garanzie alla dirigenza viola, e la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata, sarà un mercato molto acceso, finalmente.