Dopo la discussa e controversa sconfitta contro la Lazio di domenica, la Fiorentina aveva bisogno di una pronta reazione contro il Sassuolo, e anche dei tre punti. Fortunatamente per Commisso, sono arrivate entrambe le cose, anche grazie al trasformismo di Montella, che dopo uno schieramento iniziale molto discutibile, un 3-5-2 con Venuti difensore centrale e Sottil esterno a tutta fascia, ha rivoluzionato la squadra e meritato sul campo la vittoria. Il Sassuolo si è aggrappato al talento di Boga, senza mettere in difficoltà troppe volte la Fiorentina.



ASSENZE- Vittoria molto importante per la Fiorentina, anche viste le tante assenze, che potevano condizionare negativamente la prestazione dei viola. Soprattutto in avvio di gara, l’imprevedibilità di Franck Ribery è mancata tanto, così come il suo carisma, capace di trascinare tutti i ragazzi in campo, ma sono ancora 2 le giornate che il francese deve scontare. Il Sassuolo si fa pericoloso poche volte, in modo da rendere meno pesante l’assenza di Caceres e del suo sostituto naturale Ranieri, così come quella di Lirola, che con Venuti in campo può concentrarsi sul recupero. Da sottolineare come Pezzella, con l’ammonizione guadagnata, salterà la prossima gara.



CASTROVILLI- Il vero protagonista della Fiorentina, però, è Gaetano Castrovilli, che in sole dieci gare si è trasformato da giovane di belle speranze a trascinatore assoluto. Il classe ’97 è ormai una realtà consolidata del nostro calcio, ballerino di centrocampo elegante e risolutivo, è una ventata di freschezza nel calcio italiano, che difficilmente potrà privarsi di lui per l’Europeo estivo. In una partita brutta e sporca come quella del Mapei, riesce a mettere a segno un bellissimo gol di testa e un assist che libera il piattone di Milenkovic, tutto con la naturalezza e la spensieratezza di un ragazzo che sta vivendo il suo sogno.