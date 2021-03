Probabilmente è andata proprio così quando la Fiorentina ha richiamato Beppe Iachini alla guida della panchina viola dopo le dimissioni di Prandelli. Un dito sul citofono, qualcuno che apre nuovamente al tecnico di Ascoli le porte del centro sportivo, e quella frase: ‘Sono il signor Iachini, risolvo problemi”.Un esperto di salvezze per una squadra in grande difficoltà, oltre che un altro tecnico che conosce bene l’ambiente.L’avventura di Iachini sulla panchina della Fiorentina è stata un’altalena di emozioni. Arrivano nel dicembre 2019 per salvare i viola, ci è riuscito perfettamente nel post-lockdown. A quel punto, forse le strade tra il tecnico e i viola si sarebbero dovute dividere, ma così non fu, con la Fiorentina costretta ad esonerarlo dopo 8 giornate, con ancora velleità da alta classifica.Senza tornare sulle meschinità social scritte contro Cesare Prandelli, evidentemente qualcosa nello spogliatoio si era rotto. Iachini dalla sua aveva tutto il gruppo, Ribery in primis, e sicuramente farà leva su questo fatto per rilanciarsi fin da subito, dalla sfida contro il Genoa di sabato che potrebbe essere già un crocevia decisivo per il futuro dei viola.