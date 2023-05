Quando una partita non la puoi vincere allora non la devi neanche perdere. È un po’ quello che è successo ieri sera alla Fiorentina nel pirotecnico pareggio maturato contro la Salernitana. I viola non riescono a dare continuità alla grande prova offerta contro una modesta Samp e si presentano in Cilento spenti, con poche idee e con più di qualche amnesia difensiva da registrare. Sotto l’aspetto tecnico, il match contro i granata è stato forse il peggiore degli ultimi tempi giocato dai gigliati, persino peggiore della partita di Monza. Di contro, Biraghi e soci hanno compensato con una prova di grande carattere che ha permesso loro di rimontare per ben tre volte. L’ultima all’84’ quando la partita sembrava bella che finita. Chiaro che, nella corsa all’ottavo posto, il pareggio di ieri rappresenta un’occasione persa. Ma per come si era indirizzata la gara fin dai primi minuti, non è sbagliato tenersi stretto il punticino, come da ammissione dello stesso Italiano.



ASSENZA PESANTE – Nonostante i tanti impegni ravvicinati, Vincenzo Italiano ha optato per una formazione con tutti i titolarissimi in campo, al netto delle assenze più o meno obbligate. Una di queste, causa squalifica, era quella di Sofyan Amrabat. Volendo fare una metafora, il marocchino è per la Fiorentina ciò che per noi e le nostre case rappresentano l’elettricità o l’acqua corrente. Diamo costantemente per scontata la loro presenza ma ci accorgiamo di quanto siano fondamentali solamente quando c’è qualche guasto sulla linea. Ieri l’assenza di un filtro inesauribile a centrocampo si è sentita, eccome se si è sentita. Per di più, la presenza dell’ex Verona permette anche a Mandragora di potersi sganciare dalla mediana con maggiore tranquillità per offrire qualità alla manovra, altro fondamentale che contro i granata è mancato.



OCCHIOLINO – “Fortissimo. Ha fatto tanti gol, vede la porta, ha tecnica. Complimenti a lui e a chi l'ha portato in Italia. Se non hai potenzialità non disputi un campionato di A di questo tipo”. Sono le parole di Vincenzo Italiano che nel post gara ha voluto applaudire la straordinaria tripletta di Boulaye Dia. Con uno Jovic in bilico, non è un mistero che la Fiorentina stia monitorando anche la figura di un attaccante in vista del mercato. Chissà che questo ammicco da parte di Vincenzo Italiano non possa fare da preludio per ciò che accadrà quest’estate…