La Fiorentina sta già guardando al futuro, gettando le basi per un mercato capace di rinforzare la rosa e alzare l’asticella, dopo un decimo posto tutt’altro che esaltante. Dopo gli importanti innesti di gennaio, Amrabat su tutti, sono tanti i nomi che circolano in ottica viola, che dovrà trovare almeno un regista ed un attaccante di livello, per provare a dare la caccia ai tanti agognati posti europei.Per l’attacco, il preferito del mister di Ascoli è Krzysztof Piątek. L’ex Milan, finito all’Herta Berlino, non ha entusiasmato nell’ultimo anno, ma in Italia aveva fatto vedere cose eccellenti. Soprattutto nel Genoa, dove divideva l’attacco con Chiristian Kouamè, ed è proprio questa coppia che Iachini punta a ricreare in maglia viola, con l’ivoriano capace di aprire spazi e il polacco di segnare con facilità.Per la mediana sono tanti i giocatori che possono fare gola alla Fiorentina, da Nainggolan fino a Lucas Torreira, che in questo momento è in cima alle gerarchie. Il centrocampista uruguagio, ora in forza all’Arsenal, vuole lasciare la Premier League, dove non si è ambientato così bene e non ha legato con il tecnico dei Gunners Arteta.