La situazione in casa Fiorentina, dopo la sconfitta di Genova contro il Grifone, è lentamente tornata alla normalità, anche grazie a un grande pareggio contro la Juventus che ha ridato l’entusiasmo che stava iniziando a mancare. La questione stadio e la vulcanica presenza di Commisso, poi, hanno distolto un po’ l’attenzione dal campo, ma la Fiorentina ora deve focalizzarsi sulla partita che si giocherà domenica, contro l’Atalanta, dove i tre punti sono quasi obbligatori, soprattutto per come si sono messe le cose per i bergamaschi.



ATALANTA- La Dea, applaudita sorpresa della scorsa stagione, ha vissuto una serata da incubo a Zagabria, un tracollo verticale sotto tutti i punti di vista. La squadra bergamasca, che doveva gioire del debutto in Champions League, contro la Dinamo ha messo in campo una prestazione che ha messo in risalto tutti i suoi punti deboli, subendo quattro gol senza mai dare l’impressione di essere in partita. La Fiorentina dovrà essere brava e sorniona nel mettere le dita nelle piaghe che la notte europea ha lasciato sul corpo dell’Atalanta, conscia delle difficoltà di una gara simile.



VITTORIA- La gara che si giocherà a Parma, sarà un punto importante per la stagione della Fiorentina, che nel suo processo di crescita è chiamata alla vittoria, che manca in campionato dal febbraio scorso, praticamente un’eternità. Molto dipenderà da come l’Atalanta somatizzerà il colpo, che potrebbe dare nuove energie rabbiose alla squadra di Gasperini, conscia di non poter perdere punti per rimanere attaccata alla zona Europea. Montella non può permettersi di prendere sottogamba la gara, i tre punti servono, e mai come questa volta l’Atalanta è battibile con la giusta preparazione, ora è tutto nelle mani dei viola.