La cessione disembra un dente da togliere non prima di giugno, la classifica è entusiasmante nonostante un piccolo rallentamento contro due squadre comunque toste come Sassuolo e Verona, e il primo botto di mercato è ancora una volta viola, esattamente come in estate, quando ad arrivare prima dell'apertura dei giochi fu. Programmazione, azione in anticipo, movimento su tutti i fronti. Perché la Fiorentina di Rocco, dopo due anni di assestamento travagliato e per certi versi anche doloroso, ha preso un ritmo travolgente e adesso punta a cambiare i connotati del calcio italiano, sul campo e non solo.L'unico giocatore che il prodigioso allenatore ex Spezia non è riuscito a rinvigorire e rilanciare è stato, qualcosa che va oltre la logica, il punto più basso della storia del mercato gigliato da Benalouane a questa parte. Gli altri, tutti rinati.che ha sfornato un assist per Castrovilli mercoledì a Verona. E gli elogi da parte dei calciatori fioccano. A Firenze ci si diverte, sia a giocare che ad andare allo stadio. E, personalmente, posso assicurarvi che è tornato ad essere bello anche raccontare, valutare ed esprimere opinioni intorno a questa squadra. Che è sì reduce da una prestazione un po' opaca nell'ultima gara d'andata, ma che adesso ha nuova benzina da aggiungere al serbatoio.L'arrivo dicompletacon, che possono contare anche sull'apporto dei destri Sottil, Saponara e Callejon. Un reparto di tutto rispetto, all'altezza della concorrenza, cui va solo aggiunto un attaccante centrale di riserva. Il nome di, che Italiano ha lanciato allo Spezia, piace molto. Aggiungiamo ai tre mancini d'attacco anche, mezzali sinistre di quantità e qualità pronte ad alternarsi tra sé e con Castrovilli, un altro di quelli che, se prendono confidenza col campo e non incappano in infortuni, rappresentano un valore aggiunto per la squadra. E infine, capitan, del cui valore non ci si rende mai conto abbastanza. A sinistra si sorpassa, da sinistra e dai sinistri la Fiorentina ha ricostruito la propria credibilità nel contesto calcistico italiano. Una credibilità che dà la forza di combattere le proprie battaglie anche dove il pallone non rotola.La pandemia ha messo in ginocchio il sistema calcio, mettendo in luce tutto ciò che non funziona o che deve essere riportato entro i ranghi. L'ostilità di Commisso verso un certo modo di gestire la procura dei calciatori è ormai arcinota. Ma a tener banco nell'ultimo periodo è stato, ree di non aver operato con trasparenza per non incorrere nel fallimento, passando sotto silenzio gli indici di liquidità e rimandando il regolare pagamento di stipendi e tasse. La dirigenza viola chiede uguale trattamento per tutti e alza la voce, facendo rumore: e la Guardia di Finanza, per fortuna, non rimane con le mani in mano. Qualcosa si muove, anche se non sappiamo se saranno scoperti reati effettivi e poi se arriveranno provvedimenti concreti. Per il momento, conviene concedere la presunzione di non colpevolezza.