Violamania: una serata preoccupante. La Fiorentina ha finito la benzina?

Quarto di finale di competizione europea, stadio caldo, momento di forma non perfetto. Vista così, uscire con un pareggio dalla Doosan Arena di Plzen non è certamente un disastro. Ma premesso tutto questo, dall'andata del turno di Conference LeagueItaliano aveva avvertito tutti sull'importanza di questa partita e sulla necessità di non sbagliare l'approccio, quel che ne è venuto fuori, però, è (forse) la peggior partita sul piano tecnico che si sia vista negli ultimi mesi in riva all'Arno. Il passaggio del turno resta un obiettivo decisamente alla portata ma la sensazione è che la Fiorentina abbia perso più di qualcosa rispetto alla parte iniziale della stagione.

Il Viktoria Plzen ha giocato una partita da primi anni '70: linea difensiva a 5, mediana bassa, attaccanti che cercano solamente di far male in contropiede. Una ricetta che per la Fiorentina è come la criptonite. Con il 70% di possesso palla i gigliaticon l'aggravante che la squadra ceca era funestata dalle assenze e tanti dei giocatori in campo non giocavano da diverso tempo. Parliamo di qualcosa, purtroppo,Ma oltre al solito discorso della mancanza di qualità della rosa, la sensazione è che la FiorentinaLa squadra viaggia a passo d'uomo e questo è un campanello d'allarme notevole dato ci troviamo nei mesi più decisivi della stagione. Il campionato è praticamente andato, se all in sulle coppe deve essere, sarà necessario che i viola si presentino in condizioni diverse rispetto a quelle viste ieri.