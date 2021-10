Fermi tutti. Credevamo di esserci lasciati alle spalle certe sensazioni, e invece, guardando e riguardando alcune fasi della gara di lunedì col Venezia, si è avvertito nuovamente, prima e dopo chesegnasse 20 delle sue 21 reti stagionali. Una sorta di "vorrei ma non posso" declinato secondo il 3-5-2 di iachiniana memoria. Lo spettro del titolo, inutile girarci intorno, è lui,. Ma non fraintendiamoci...Quando si parla di fantasmi, ombre e simili riferendosi agli allenatori, di solito è segno che c'è aria d'esonero. Non è questo il caso, anzi, tutt'altro.gode della fiducia più incondizionata da parte di qualsiasi componente del mondo Fiorentina: dalla dirigenza, che poi è quello che conta, ai tifosi, che sì, gli muovono adesso le prime critiche, ma gli riconoscono anche la bontà del lavoro svolto nei primi mesi in viola. Il punto è che, vuoi per la stanchezza dei sudamericani, vuoi per la mancanza di serenità dovuta al caso-Vlahovic, in Laguna si è rivista la Fiorentina di Iachini, mascherata col 4-3-3.Questo non vuol dire che Iachini sia un pessimo allenatore, no. "Lo spettro di Iachini" vuole essere piuttosto un riferimento a tutto ciò che il tecnico ascolano ha faticosamente combattuto per salvare la Fiorentina:Tutto questo sembrava brillantemente superato, con diversi giocatori recuperati dal punto di vista tecnico e una squadra spensierata e spavalda, finchélunedì non ha trafittoe squarciato il velo che Italiano aveva abilmente steso sul mondo viola. Iachini spesso proteggeva il gruppo sottolineando solo gli aspetti positivi e fornendo alibi, stessa cosa ha fatto il suo successore pochi giorni fa.Si può dire che una chimera non fa "Inferno". Ci perdonerete il gioco di parole, ma la chimera che abbiamo visto al Penzo deve essere in tutti i modi esorcizzata. La gara col Cagliari del 12 maggio 2021, terzultima dello scorso campionato, sancì la virtuale salvezza della Fiorentina, certificata poco dopo dalla sconfitta del Benevento, e fu percepita come un nuovo inizio. Anche perché. Oggi è ancora Cagliari, Vlahovic ha bisogno di altre reti come quelle due, e questa volta i sardi non devono rappresentare altro se non una conferma che, sì, lo scivolone di Venezia è stato solo un incidente di percorso.