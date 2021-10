Partiamo dall'inizio. Da quel "", catturato da un tifoso che chiedeva un autografo adurante il ritiro di Moena. Quelle quattro parole, che forse sarebbe stato meglio se non fossero mai state pronunciate (o registrate), sono il punto di partenza di quella che a Firenze si definisce Novella dello Stento, cioè una storia che è sempre sul punto di essere raccontata, ma che alla fine non comincia mai.La Fiorentina sta mostrando una trasparenza assoluta: stando a quanto dichiarano i dirigenti viola, l'offerta è pronta da settimane. E che offerta! Si parla diper permettere al ragazzo con la maglia numero 9 di spiccare il volo al termine della stagione in corso. Nessuno, a Firenze, si è mai visto proporre un simile accordo.. Adesso sta solo all'altra parte in causa accettare o rifiutare.Ma qual è esattamente l'altra parte in causa?Un gioco che Commisso non gradisce, come ha avuto modo di dichiarare un paio di giorni fa, pretendendo rispetto. Lo stesso rispetto che Vlahovic, a questo punto, deve ai tifosi che lo osannano per la scelta di rimanere a Firenze una stagione in più.Il numero uno viola ha anche parlato di rischio per il suo attaccante. E ha ragione. Non per quel che riguarda la carriera del ragazzo, destinato a ben altri lidi tra pochi mesi, ma proprio in relazione a quei pochi mesi che, visto che ha scelto di rimanere, dovrà trascorrere al Franchi, con i tifosi della Fiorentina che rientreranno sempre più numerosi allo stadio. Dato che i procuratori non possono e non potranno mai agire contro la volontà dei loro assistiti, questo continuo rimandare l'incontro può voler dire solo una cosa:. Il che potrebbe essere anche comprensibile e a un certo punto metabolizzabile e dimenticabile, ma. Con possibili ripercussioni su un avvio di campionato meraviglioso da parte della Fiorentina. Non di Vlahovic: della. E scusa se è poco, Dusan.