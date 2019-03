A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare due società di Lega Pro, il Cuneo e la Lucchese Libertas, e i loro dirigenti.



Oscar Becchio, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del Cuneo, è stato deferito “per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati”. Il Cuneo è stato deferito a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria.

Per quanto riguarda la Lucchese Libertas, Umberto Ottaviano, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società, è stato deferito per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati”.

Il club è stato deferito a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria.