La giornata di lunedì sarà cruciale nella lotta contro la violenza negli stadi. Il Viminale nella persona del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e d'intesa con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti hanno infatti convocato per lunedì prossimo la riunione con i club e con gli organi competenti per parlare dello scottante tema della violenza negli e all'esterno degli stadi.



L'incontro si terrà presso la Scuola Superiore di Polizia: una riunione allargata dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive per una analisi del tema della violenza all’interno e all’esterno degli stadi. Alla riunione, come riporta Sportmediaset parteciperanno, oltre ai componenti dell’Osservatorio stesso, il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, il Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i massimi rappresentanti del Coni, della Figc, della Lega Serie A, della Lega Serie B, della Lega Pro-Lega Italiana Calcio Professionistico, della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè i Presidenti delle Associazioni Italiane Calciatori, Arbitri, Allenatori di Calcio, i Presidenti della Federazione Italiana Editori Giornali e dell'Ordine dei Giornalisti.





Sarà invece la Federazione Italiana Giuoco Calcio a decidere se e come invitare all'incontro anche uno o più rappresentanti delle tifoserie organizzate, degli ultras di tutti o solo alcuni dei Club Professionisti.