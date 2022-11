Sui fattacci avvenuti sabato sera a San Siro durante Inter-Sampdoria, con parte del settore centrale della Curva Nord costretta dai capi ultrà nerazzurri ad abbandonare forzatamente gli spalti in segno di rispetto verso la morte della loro ex guida Vittorio Boiocchi, è intervenuto indirettamente anche Enrico Preziosi.



Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex presidente del Genoa ha detto la sua sulla questione della violenza negli stadi, dichiarando esplicitamente di non voler fare generalizzazioni: "A mio avviso, è sbagliato demonizzare tutta la categoria degli ultrà. Il problema vero sono i capi delle curve, che governando una massa esercitano potere e traggono profitti spesso illeciti. Le curve sono zona franca. L’unica soluzione sarebbe creare un nucleo di forze dell’ordine dentro gli impianti. Abodi è una persona perbene e conosce il mondo del calcio. Per superare il problema serve una svolta di sistema, fra club, forze dell’ordine e Governo".