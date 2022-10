Da un paio di giorni il presidente del CONI Giovanni Malagò è in visita a Genova.



Tra le tappe del suo tour nella Superba il numero 1 dello sport italiano ha avuto oggi l'opportunità anche di visitare il Museo del Genoa. Occasione che lo ha spinto a spendere parole importanti per il club rossoblù: "La storia del Genoa è qualcosa di unico, non paragonabile a quella di nessun'altra squadra - ha affermato Malagò - 'Il calcio italiano è partito da qui e bisogna portare sempre rispetto per chi ha cominciato".



Malagò si è espresso poi in maniera favorevole circa l'operato dell'attuale dirigenza del Grifone: "Mi sembra che la società si stia muovendo molto bene. Mi sembrano tutti intenzionati a investire sul progetto Genoa. E non solo a livello economico".