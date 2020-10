Chi tiferà Maurizio Sarri, domenica sera, nella sfida tra Juventus e Napoli? Queste le parole di Aurelio Virgili, amico storico dell'ex allenatore bianconero e azzurro, a Punto Nuovo Sport Show: "Maurizio tiferà Napoli: se non è più condizionato da legami di lavoro, si ritorna agli antichi amori. Se alleni la Juve non diventi tifoso della Juve, ma sei legato ai risultati di quella squadra. La sua simpatia è sempre stata per Napoli e Fiorentina. Alcuni commentatori sono stati ruffiani nei confronti del nuovo corso juventino: io spero che finiscano peggio dello scorso anno, così capiscano il valore del lavoro di Sarri. Maurizio si sta liberando dalla Juve per fare quello che sa fare meglio"