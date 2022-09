E' Virginia Stablum, 24 anni, del Trentino Alto Adige, la nuova Miss Universe Italy 2022. E' stata eletta la scorsa notte in Salento. Come riferisce l'Ansa, sarà lei a rappresentare l'Italia nella finale internazionale di Miss Universe in programma a gennaio 2023 in un paese ancora da definire dall'organizzazione mondiale del concorso. Al secondo posto si sono classificate Alice D'Avanzo per il Friuli Venezia Giulia, terza Michela Russo per la Sicilia. Virginia Stablum - si legge in una nota - è nata da padre di origini africane e madre italiana. Su Instagram, Virginia una profilo ufficiale seguito da quasi 400 mila followers.



Fin da piccola Virginia ha mostrato un forte interesse per il mondo della moda dello spettacolo e della tv. "Sono una ragazza semplice - ha detto - motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l'Italia, l'Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata".



