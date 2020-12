La Virtus Entella sta vivendo un momento complicato. Fanalino di coda in serie B con soli 5 punti frutto di 5 pareggi su 10 partite, la formazione ligure si affida al forte attaccante Matteo Brunori per provare la rincorsa salvezza. Arrivato in prestito dalla Juventus, il classe 1994 sarà titolare nella prossima sfida casalinga contro la corazzata Empoli. Vivarini punta forte sul proprio centravanti, convinto che la sua resistenza fisica e la capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco possano diventare due soluzioni in più che prima non venivano utilizzate a dovere.