10.30 - Sono durati circa 30 minuti i test medici per Di Maria. L'argentino, entrato alle 10, ha lasciato poco fa il JMedical senza rilasciare dichiarazioni. Si attende il comunicato della Juventus.







10.05 - Visite mediche in corso per Angel Di Maria. L'argentino, uscito dopo 22 minuti nella sfida di Champions League contro il Maccabi, per un problema al bicipite femorale della coscia destra, ha raggiunto questa mattina il JMedical per capire l'entità dell'infortunio. Ieri TyC Sports parlava di lesione muscolare con stop tra le 2 e le 3 settimane. Se l'assenza dai campi di gioco dovesse essere confermata, l'ex Paris Saint-Germain tornerà a vestire la maglia della Juventus nel 2023, ma sarà disponibile per il Mondiale in Qatar.