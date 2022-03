Vitesse-Roma 0-1 (primo tempo 0-1)



Reti: 46’ Oliveira

Ammoniti: Vina, Mancini, Oroz

Espulso: Oliveira al 79’ per doppia ammonizione



VITESSE: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero. All.: Letsch.



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

All.: Mourinho.



Arbitro: Raczkowski (POL)