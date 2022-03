Torna la Conference League, con gli ottavi di finale. Alle 18.45 scende in campo la Roma, di scena in Olanda contro il Vitesse. Mourinho, che vincendo il girone si è evitato i sedicesimi di finale, tiene alla competizione, per questo sceglierà ancora la formazione migliore, con Zaniolo in coppia con Abraham. Il Vitesse, sesto in classifica in Eredivisie e capace di fatto di eliminare il Tottenham nella fase a gironi, si affida ad Openda, autore di dieci gol in campionato.DAZN trasmetterà la gara in streaming e sarà visibile agli utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita verrà poi mandata in onda in diretta da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite).DAZN permette di seguire la sfida anche tramite computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, ricorrendo all'app per sistemi iOS e Android. Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming con Sky Go, app dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android tramite smartphone o tablet. Infine c'è la possibilità di vedere la partita su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto 'Sport'.Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.