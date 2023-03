Vitor Roque commenta le voci di mercato sul Barcellona. L'attaccante brasiliano dell'Athletico Paranaense (classe 2005) ha dichiarato al quotidiano spagnolo AS: "Non ho un club preferito, sono solo concentrato sul presente e poi si vedrà. Il mio idolo è Neymar, ovviamente un giorno voglio giocare in Champions League e provare a vincerla. Raphinha? Non gioco per il Barça… ancora".