Vittorio Cecchi Gori è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove è tenuto sotto stretta osservazione in seguito a dei problemi respiratori. L'ex presidente della Fiorentina, contagiato dal Covid pur avendo effettuato le tre dosi di vaccino, si trova agli arresti domiciliari per la condanna a 8 anni per bancarotta fraudolenta.