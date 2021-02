Viviana Vizzini è una bellissima modella di 27 anni, siciliana di Caltanissetta, e a maggio sfiderà a Las Vegas le più belle del Pianeta Terra nel concorso Miss Universo. Eppure… è single! In esclusiva al settimanale Oggi racconta: "Se sono innamorata? Al momento no, ho preso molte batoste in passato, ora sono serena, concentrata su di me".



Su Miss Universo: "La vivo con estrema tranquillità. Quando ho partecipato alle finali regionali l’ho presa come un’opportunità, un’occasione per conoscermi meglio. Ho provato sensazioni nuove. Perché a rappresentare l’Italia hanno scelto proprio me? Ogni donna ha i propri cassetti: credo che i miei fossero semplicemente più pieni, grazie alle esperienze che ho fatto".



E infine: "Il mio punto forte? Il sorriso". Siete d'accordo? Scopritelo guardando le foto del profilo Instagram di Viviana Vizzini, seguito da 184 mila followers.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI VIVIANA!