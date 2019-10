Emiliano Viviano, portiere ex Sampdoria e Spal, che ha appena rescisso il suo contratto con lo Sporting Lisbona e che si sta allenando con la Primavera della Samp, ha rivelato a Libero Quotidiano dove vuole chiudere la carriera: "Ora sono a casa, in un ambiente che conosco bene e che mi vuole bene. Mi volevano anche a Parma, ma ho preferito Genova. So di poter dare una mano, magari come secondo. Parlerò col mio agente e vedremo. Il mio desiderio è chiudere la carriera a Brescia".