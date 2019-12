L'ex portiere di Fiorentina e Spal Emiliano Viviano parla del proprio futuro a Radio Toscana Bruno: "Devo ancora aspettare gennaio, non posso trasferirmi da nessuna parte. Ho rescisso con lo Sporting, ma avendolo fatto fuori dal mercato devo aspettare la prossima sessione: qualcosina c'è, vediamo, per ora mi alleno a Bogliasco. Il possibile ritorno alla Fiorentina? Mi sarebbe piaciuto, è chiaro, però è stato un ragionamento da parte di Pradè: la mia presenza poteva mettere pressione a Dragowski e mi pare giusto. Sono un esempio raro, ho vissuto la curva perché avevo due fratelli maggiori che mi portavano fin da piccolo, per me è stata una fortuna e un onore giocare con la Viola".