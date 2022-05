Sull’edizione di quest’oggi del Corriere Fiorentino è stata pubblicata una lunga intervista ad. L’ex portiere ha atto il punto della situazione in casa viola dopo la vittoria contro la Roma, arrivando fino a parlare, da grande tifoso della viola ed ex giocatore blucerchiato, della delicata sfida di Genova contro la sua Sampdoria. Questo un estratto delle sue parole:Si, perché la Fiorentina veniva da una serie di risultati negativi e la Roma invece veniva da una partita, quella di giovedi in Conference League, che le ha tolto energie a livello psicofisico. Poi i viola sono partiti subito bene, con un rigore dubbio, anche se ha poi dimostrato di meritare ampiamente la vittoria.E’ una bella corsa. Credo però che il calendario migliore ce l’abbia la Roma. Noi dobbiamo andare a Genova con la Samp, che deve ancora salvarsi, e poi in casa con la Juventus. L’Atalanta giocherà a Milano con il Milan e poi ospiterà l’Empoli già salva. Credo che la partita di lunedi potrà sportare gli equilibri e possa diventare quasi decisiva.Si, il campionato della Fiorentina sarebbe assolutamente positivo. Veniamo da tre anni che definire brutti è un eufemismo, abbiamo giocato bene, è tornato l’entusiasmo nella piazza, abbiamo vinto gare importanti. E poi, come ha detto mister italiano, abbiamo messo le basi per un futuro importante. Semmai non so quanto sia positivo fare la Conference League, perché ti toglie davvero tante energie, Però la Fiorentina se lo meriterebbe.Quella diin Coppa Italia e poi, anche se non abbiamo vinto, dico la prestazione della Fiorentina a San Siro contro l’Inter. Ero allo stadio e ho visto una squadra giocare alla pari contro l’undici più forte del campionato”L’ex portiere gigliato ha poi detto la sua sulla sfida di lunedi: “Intanto spero che la Samp sia già salva domenica sera, non solo per la Fiorentina, ma anche perché mi lega alla squadra doriana un forte sentimento. Però non sarà una partita semplice per la Fiorentina, la Sampdoria giocherà in un Marassi pieno, sostenuta dai suoi tifosi straordinari. In caso di salvezza però potrebbe essere più difficile per noi. Ora la Samp gioca con un po’ di paura, mentre una volta salva, giocherebbe con molta più leggerezza. E’ chiaro che la Fiorentina è più forte e che, se giocherà da Fiorentina, vincerà senza problemi”.