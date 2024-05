Juventus, Pogba e la squalifica per doping: azienda USA e il 'guru dei vip' che trattò Ronaldo citati nel ricorso al Tas

Nei giorni in cuisi sta dando al cinema con le riprese del film "4 Zeros", tiene comunque banco il suo futuro in chiave sportiva con la squalifica per 4 anni per positività al doping che presto vedrà arrivare l'esito del ricorso al. Il centrocampista francese, ancora, sebbene lo stipendio sia stato ridotto al minimo sindacale, non si considera ancora un ex-calciatore e sta facendo di tutto per difendersi in ogni sede dallae ha una nuova tesi difensiva per far quantomeno ridurre la squalifica.Pogba risultò positivo al Dhea, una sostanza proibita al termine di Udinese-Juventus di inizio anno.che avrebbe di per sé dimezzato la sentenza. Pogba è infatti convinto di esseree di aver assunto quella sostanza essendone completamente all'oscuroAl Tas sono state mandate anche le foto dei flaconi delle pillole assunte.Si tratta secondo il Daily Mail di, guru della salute delle star (lavorò anche con Ronaldo e Beckham) che ha cofondato laSecondole pillole, gli integratori, presi nel corso delle sue vacanze estive in Florida gli furono prescritte proprio da Brecka dopo alcuni esami che avrebbero evidenziato delle carenze nell'organismo del calciatore. La missione di Brecka, confermata dal sito della società è quella di moltiplicare per dieci (10X) il benessere della gente migliorando le performance umane.