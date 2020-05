Un incidente d’auto in Congo, nel 2016, colpì il calcio tedesco: “Hiannick Kamba è morto”. Questo l’annuncio che riguardava il difensore allora 30enne, cresciuto nello Schalke 04, al fianco di Manuel Neuer. Ma in realtà, è ancora vivo, come racconta la Bild.



I FATTI - Quattro anni dopo, infatti, il quotidiano tedesco ha smentito la morte del classe ’86: vivo e vegeto, Kamba (foto Sun) ora lavora per una compagnia energetica nell’area della Ruhr. Pare che, alla base della notizia sulla morte, ci fossero i soldi dell’assicurazione, incassati dall’ex compagna dopo l’uscita della notizia. La procura di Essen sta indagando, ma non su di lui, bensì sull'ex: ​"L’imputato è accusato di frode. Ma lei nega il fatto. Kamba ha dichiarato di aver lasciato i suoi compagni di notte in un viaggio all’interno del Congo nel gennaio 2016 ed era stato lasciato senza documenti, denaro, telefono" le parole del procuratore. Con Kamba che non sapeva niente della messa in scena.



LE PAROLE DI NEUER - Queste le parole di Manuel Neuer: "​Sono veramente contento di aver saputo che è ancora vivo. La notizia della sua morte mi aveva scioccato". Kamba aveva fatto sapere, già nel 2018, all'azienda per cui lavorare (aveva continuato a giocare nei dilettanti) che era ancora vivo e, dopo diverse indagini, rientra da Kinshasa a Gelsenkirchen. Lieto fine per l'ex talento congolese, meno per l'ex moglie.