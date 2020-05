Alitalia ha reso noto di aver sospeso i voli Roma Fiumicino- New York JFK dal 5 al 31 maggio per la frenata nelle domande registrare negli ultimi 10 giorni di aprile e per la preoccupante diffusione del coronavirus nella città americana. In 18 voli effettuati dalla compagnia aerea tra il 20 e il 30 aprile ci sono stati solo 580 passeggeri su 4.675 posti disponibili.