Chi si aspettava un coro unanime di delusione, da parte dei tifosi del, per il pareggio casalingo contro l', resterà stupito di fronte all'analisi del blogger rossonero Zardoronz, che attraverso VivoPerLei valuta invece in maniera positiva il risultato maturato a San Siro, soprattutto per come sembravano essersi messe le cose. Una sconfitta avrebbe del tutto annientato l'autostima dei ragazzi di Pioli, i quali hanno - invece - ancora margine per sperare. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/91895​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.