Il 3-0 rifilato ieri sera al Cagliari chiude una stagione dai due volti per il, i cui tifosi sicuramente possono essere soddisfatti per i risultati ottenuti nella fase post-Covid. Su VivoPerLei si cimenta in un'analisi generale il blogger rossonero Angelredblack, che sottolinea - semmai ce ne fosse bisogno - anche l'importanza primaria di. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/milan-ibra-10-e-lode-ma-team-bocciato-annata-double-face​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.