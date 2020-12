Il passo spedito deldiin campionato suscita piacevoli ricordi ai tifosi rossoneri. Il blogger RAS ad esempio torna col pensiero a quella fortunata stagione 1998/99 che si concluse con lo scudetto; in panchina c'era, e anche allora le ambizioni della squadra erano sottostimate a inizio stagione. Ci sono le basi per un parallelismo fra le due annate? Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/90232​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.