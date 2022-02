Conto alla rovescia: meno 2. Domenica sera Dusan Vlahovic esordirà con la maglia della Juventus allo Stadium contro l'Hellas Verona. L'attaccante serbo arrivato dalla Fiorentina ha una voglia matta di presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi facendo gol. Innanzitutto per aiutare la squadra di Allegri ad assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche per inseguire i propri obiettivi personali.



Vlahovic è in testa alla classifica marcatori della Serie A con 17 gol insieme a Immobile. Quest'ultimo si è già laureato capocannoniere del campionato italiano per ben tre volte: una col Torino e le altre due alla Lazio, dove gioca tuttora. Per il serbo classe 2000 sarebbe la prima volta e in tal caso stabilirebbe un primato inedito, infatti nella storia del calcio italiano nessuno è riuscito a vincere la classifica marcatori in Serie A andando in rete con due maglie diverse nella stessa stagione.



Impresa tentata nel recente passato proprio da chi ha preso il suo posto a Firenze: Piatek, passato nel mercato di gennaio 2019 dal Genoa al Milan e poi arrivato terzo con 22 reti dietro a Duvan Zapata (23) e al capocannoniere Quagliarella (26). La Juve è convinta che stavolta con Vlahovic sarà tutta un'altra storia.